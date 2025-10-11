خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مخالفت شین بت با ۱۰۰ نام در فهرست اسرای فلسطینی

مخالفت شین بت با ۱۰۰ نام در فهرست اسرای فلسطینی
کد خبر : 1698312
لینک کوتاه کپی شد.

منابع اسرائیلی خبر دادند که شین بت با ۱۰۰ نام در فهرست اسرای فلسطینی که بناست طبق توافق‌نامه صلح آزاد شوند مخالفت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع اسرائیلی خبر دادند که  شین بت با ۱۰۰ نام در فهرست اسرای فلسطینی که بناست طبق توافق‌نامه صلح آزاد شوند مخالفت کرد.

روزنامه اسرائیلی والا با استناد به منابعی گزارش داد: «فهرست نهایی اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، تنها شامل ۱۹۵ زندانی محکوم به حبس ابد است.»

بنا به این گزارش، شین بت با تقریباً ۱۰۰ نام مخالفت کرد و ۲۵ رهبر برجسته را از این فهرست حذف کرد.

تنها ۶۰ زندانی حماس در میان ۱۹۵ زندانی هستند که قرار است آزاد شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ