مخالفت شین بت با ۱۰۰ نام در فهرست اسرای فلسطینی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع اسرائیلی خبر دادند که شین بت با ۱۰۰ نام در فهرست اسرای فلسطینی که بناست طبق توافق‌نامه صلح آزاد شوند مخالفت کرد.

روزنامه اسرائیلی والا با استناد به منابعی گزارش داد: «فهرست نهایی اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، تنها شامل ۱۹۵ زندانی محکوم به حبس ابد است.»

بنا به این گزارش، شین بت با تقریباً ۱۰۰ نام مخالفت کرد و ۲۵ رهبر برجسته را از این فهرست حذف کرد.

تنها ۶۰ زندانی حماس در میان ۱۹۵ زندانی هستند که قرار است آزاد شوند.

