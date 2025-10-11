انفجار کارخانه تسلیحات در آمریکا، ۱۹ مفقود بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، پس از انفجار روز گذشته -جمعه- در یک کارخانه تسلیحات در ایالت «تنسی» آمریکا، ۱۹ نفر مفقود شدند.

«کریس دیویس» کلانتر «هامفریز کانتی» در تنسی گفت: «پس از انفجاری که کارخانه را با خاک یکسان کرد، چهار یا پنج نفر به بیمارستانی در نزدبکی منتقل شدند».

وی افزود: «چیزی برای توضیح وجود ندارد، همه چیز از بین رفته است». دیویس از اعلام آمار دقیق کشته‌شدگان این حادثه خودداری کرد.

علت این حادثه هنوز مشخص نشده است.

