انفجار کارخانه تسلیحات در آمریکا، ۱۹ مفقود بر جای گذاشت

در پی انفجار یک کارخانه تسلیحات در ایالات تنسی آمریکا، ۱۹ نفر مفقود شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، پس از انفجار روز گذشته -جمعه- در یک کارخانه تسلیحات در ایالت «تنسی» آمریکا، ۱۹ نفر مفقود  شدند.

«کریس دیویس» کلانتر «هامفریز کانتی»  در تنسی گفت: «پس از انفجاری که کارخانه را با خاک یکسان کرد،  چهار یا پنج نفر به بیمارستانی در نزدبکی منتقل شدند».

وی افزود: «چیزی برای توضیح وجود ندارد، همه چیز از بین رفته است». دیویس از اعلام آمار دقیق کشته‌شدگان این حادثه خودداری کرد.

علت این حادثه هنوز مشخص نشده است.

 

 

 

 

