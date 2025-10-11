خبرگزاری کار ایران
قطر: هیچ پایگاه نظامی در خاک ایالات متحده نخواهیم داشت

قطر با اشاره به تاسیس مرکزی مشترک با آمریکا در آیداهو برای آموزش خلبانان قطری، تأیید کرده است که هیچ پایگاه نظامی در خاک ایالات متحده نخواهد ساخت و فقط هزینه‌های این پایگاه را پوشش خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، قطر با اشاره به تاسیس مرکزی مشترک با آمریکا در آیداهو برای آموزش خلبانان قطری، تأیید کرده است که هیچ پایگاه نظامی در خاک ایالات متحده نخواهد ساخت و فقط هزینه‌های این پایگاه را پوشش خواهد داد.

پس از اعلام اینکه پنتاگون تأسیساتی در آیداهو برای آموزش خلبانان قطری خواهد ساخت، قطر که میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی ایالات متحده در خاورمیانه است، تصریح کرد که پایگاهی در خاک ایالات متحده نخواهد داشت و هزینه‌های ساخت این تأسیسات را پوشش خواهد داد.

سخنگوی سفارت قطر در واشنگتن در بیانیه‌ای که در پلتفرم ایکس منتشر شد، گفت: «‌این تأسیسات با هدف ارائه آموزش پیشرفته و افزایش قابلیت همکاری در دفاع از منافع مشترک ما در سراسر جهان ایجاد می‌شود.»

در این بیانیه آمده است که این پروژه صدها شغل برای آمریکایی‌ها ایجاد خواهد کرد و افزود که برنامه‌ریزی از چند سال پیش آغاز شده و تأیید محلی را دریافت کرده است.

 

