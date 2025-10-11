خودداری رژیم صهیونیستی، از بازگراندن پیکر تعدادی از شهدای فلسطینی

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، کمپین ملی فلسطین برای بازیابی پیکرهای شهدا و تعیین سرنوشت مفقودی‌ها روزگذشته -جمعه- اعلام کرد که مقامات رژیم اشغالگر به نگهداری پیکر ۷۳۵ شهید فلسطینی ادامه می‌دهد.

این کمپین توضیح داد که مقامات اشغالگر، پیکر ۲۵۶ فلسطین را بدون نام و نشان و در گورستانی با شماره نگهداری می‌کنند.

همچنین رژیم صهیونیستی، ۴۷۹ پیکری که از آغاز سال ۲۰۲۵ نگه داری شدند که شامل ۸۶ تن از افرادی که در زندان به شهادت رسدند، ۶۷ کودک و ۱۰ زن هستند را باز نمی‌گرداند.

این کارزار با اشاره به گزارش روزنامه عبری «هاآرتص» در تاریخ شانردهم جولای، توضیح داد که ارتش اشغالگر پیکر حدود ۱هزار و ۵۰۰ فلسطینی از نوار غزه را در بازداشتگاهی نگهداری می‌کند.

