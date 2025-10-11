خبرگزاری کار ایران
۳ کشته در پی سقوط یک هوایپمای سبک در استرالیا

۳ کشته در پی سقوط یک هوایپمای سبک در استرالیا
سقوط یک هواپیمای سبک در استرالیا سه کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سقوط یک هواپیمای سبک در استرالیا سه کشته بر جای گذاشت. 

پلیس نیو ساوت ولز استرالیا امروز -شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک هواپیمای سبک در نزدیکی شهر ساحلی ولونگونگ در استرالیا سقوط کرد و سه نفر کشته شدند.

پلیس اعلام کرد: «حدود ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز‌، سرویس‌های اورژانس به گزارش‌هایی مبنی بر سقوط هواپیما در فرودگاه شل هاربر پاسخ دادند».

این بیانیه افزود: «مرگ سه نفر تأیید شده است.»

‌پلیس گفت که هواپیما هنگام سقوط به زمین آتش گرفت.

 

