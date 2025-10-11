تاکید رهبر کره شمالی بر لزوم ادامه تقویت ارتش کشورش
رهبر کره شمالی، بر لزوم ادامه تقویت ارتش کشورش برای تبدیل شدن به یک نهاد شکستناپذیر تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، بر لزوم ادامه تقویت ارتش کشورش برای تبدیل شدن به یک نهاد شکستناپذیر تأکید کرد.
اظهارات رهبر کره شمالی در سخنرانی روز گذشته -جمعه- در رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب حاکم کارگران کره ایراد شد.
رهبر کره شمالی خواستار توسعه مداوم نیروهای مسلح برای تبدیل شدن به عنصری «شکستناپذیر» شد و بر عزم خود برای تقویت قابلیتهای دفاعی کشور بدون ایجاد هیچ تهدید مستقیمی برای سئول یا واشنگتن تأکید کرد.
وی تأکید کرد که حاکمیت کشور فقط میتواند »با زور دفاع و تضمین شود.»