خبرگزاری کار ایران
درخواست بوریس جانسون برای اعزام فوری نیروهای غربی به اوکراین
نخست‌وزیر سابق بریتانیا، خواستار اعزام فوری نیروهای غربی به اوکراین شد‌.

 به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، خواستار اعزام فوری نیروهای غربی به اوکراین شد‌.

وی در دیلی میل نوشت: «در مورد ائتلاف نیروهای داوطلب و اعزام نیروهای غربی به اوکراین، بیایید همین حالا این کار را انجام دهیم. این نیروها تحت هیچ شرایطی درگیر جنگ نخواهند شد. ماموریت آن‌ها ارائه پشتیبانی لجستیکی و آموزشی به دور از خطوط مقدم است.»

وی گفت: « با توجه به اینکه بیشتر اوکراین امن است، دلیلی وجود ندارد که این نیروها نتوانند اکنون وارد اوکراین شوند.»

