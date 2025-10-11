خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

برنامه دیدار با شی جین‌پینگ را لغو نمی‌کنم

برنامه دیدار با شی جین‌پینگ را لغو نمی‌کنم
کد خبر : 1698183
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا، گفت که علیرغم تشدید تنش‌های تجاری، دیدار خود با ‌رئیس‌جمهور چین را لغو نکرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم،‌ «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که علیرغم تشدید تنش‌های تجاری، دیدار خود با «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین را لغو نکرده است.

ترامپ در جریان حضورش در دفتر بیضی شکل برای اعلام قیمت داروهای تجویزی به خبرنگاران گفت: «من در هر صورت آنجا خواهم بود.»

انتظار می‌رود ترامپ در پایان ماه اکتبر در حاشیه مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه ‌در کره جنوبی با تعدادی از رهبران جهان دیدار کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ