به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم،‌ «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که علیرغم تشدید تنش‌های تجاری، دیدار خود با «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین را لغو نکرده است.

ترامپ در جریان حضورش در دفتر بیضی شکل برای اعلام قیمت داروهای تجویزی به خبرنگاران گفت: «من در هر صورت آنجا خواهم بود.»

انتظار می‌رود ترامپ در پایان ماه اکتبر در حاشیه مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه ‌در کره جنوبی با تعدادی از رهبران جهان دیدار کند.

