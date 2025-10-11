افشای روابط پنهان برنده جایزه صلح نوبل با نتانیاهو

به گزارش ایلنا به نقل از فلسطین آنلاین، در حالی‌که جهان همچنان درگیر بحث و جدل درباره جایزه صلح نوبل است، کاخ سفید اعلام کرد که از تصمیم کمیته نوبل برای اعطای جایزه به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حمایت نکرده و این تصمیم را ناعادلانه خواند.

این در حالی‌ست که ماریا کورینا ماتچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد.

ماتچادو نیز در واکنش به دریافت جایزه، آن را پیروزی برای مردم ونزوئلا و حمایت از متحدان بین‌المللی، از جمله اسرائیل توصیف کرد.

رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند که ماتچادو روابط نزدیکی با اسرائیل دارد و پیش از این، او اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، انتقال سفارت ونزوئلا از تل‌آویو به قدس اشغالی از نخستین تصمیماتش خواهد بود. همچنین او با مقامات رسمی اسرائیلی تماس داشته و از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم خواسته بود در برخی پرونده‌های بین‌المللی ونزوئلا دخالت کند.

با این حال، این روابط در داخل ونزوئلا جنجال‌برانگیز شده است؛ منتقدان معتقدند روابط ماتچادو با جناح‌های راست‌گرای اسرائیلی و اروپایی ممکن است تصویر مبارزه او علیه نظام مادورو را خدشه‌دار کند، به‌ویژه پس از گزارش‌هایی که نشان می‌دهد اسرائیل از برنامه‌های جاسوسی دولت پیشین ونزوئلا حمایت کرده بود. این گروه خواستار استقلال مبارزه داخلی در ونزوئلا و دوری از ائتلاف‌هایی شده‌اند که ممکن است به ابزاری سیاسی در سطح بین‌المللی تبدیل شوند.

در مقابل، حامیان ماتچادو روابط او با اسرائیل و نتانیاهو را گامی راهبردی برای تقویت نفوذ بین‌المللی، کسب حمایت در برابر نظام نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور و همگرایی با «جهان آزاد» می‌دانند.

