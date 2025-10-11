به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز- شنبه- اعلام کرد که اسرایی که توسط جنبش حماس در نوار غزه در اسارت هستند، روز دوشنبه آزاد خواهند شد.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «حدود ۲۸ پیکر نیز بازگردانده خواهند شد»، بی‌آن‌که جزئیات بیشتری ارائه دهد.

وی همچنین افزود که احتمالا به مصر سفر خواهد کرد و پس از آن در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) سخنرانی می‌کند و روز سه‌شنبه به واشنگتن بازمی‌گردد.

رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که درباره مراحل بعدی طرح موسوم به «طرح غزه» توافق‌هایی صورت گرفته است و در توضیح سفر خود به خاورمیانه گفت: «بسیاری از رهبران در حال سفر به منطقه هستند.»

