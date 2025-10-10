به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، هند سفارت خود در کابل را بازگشایی می‌کند.

«سوبرامانیام جایشانکار»، وزیر امور خارجه هند، امروز -جمعه- اعلام کرد که این کشور سفارت خود در کابل، پایتخت افغانستان را که چهار سال پیش بسته شده بود، بازگشایی خواهد کرد.

هند پس از به قدرت رسیدن طالبان پس از خروج نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۲۱، سفارت خود در کابل را تعطیل کرد، اما یک سال بعد، یک دفتر نمایندگی کوچک برای تسهیل تجارت، پشتیبانی پزشکی و کمک‌های بشردوستانه افتتاح کرد.

جایشانکار در سخنان افتتاحیه خود به متقی گفت: «هند کاملاً به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان متعهد است.»

