دیدار وزرای خارجه سوریه و لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه امروز جمعه در بیروت با «یوسف رجی»، وزیر خارجه لبنان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، وی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که این سفر نشان دهنده رویکرد سوریه جدید است که احترام زیادی برای لبنان قائل است.

الشیبانی گفت: «در راستای احیای روابط با لبنان براساس منافع متقابل و سیاست حسن همجواری تلاش می کنیم و خواهان عبور از اشتباهات گذشته میان سوریه و لبنان که ما نیز قربانی آن بودیم، هستیم.»

انتهای پیام/