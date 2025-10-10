تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت درباره تشدید تنش میان ونزوئلا و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل امروز-جمعه- نشستی درباره تشدید تنش میان ونزوئلا و آمریکا برگزار خواهد کرد.

یک منبع در شورای امنیت به اسپوتنیک اعلام کرد که ونزوئلا درخواست برگزاری این جلسه را داده و با حمایت روسیه و چین روبرو شده است.

این جلسه اضطراری به دنبال تشدید تنش در منطقه پس از سلسله تنش های دریایی میان نیروهای آمریکایی و قایق های ونزوئلایی در نزدیکی سواحل این کشور برگزار می شود.

