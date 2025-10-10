خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت درباره تشدید تنش میان ونزوئلا و آمریکا

تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت درباره تشدید تنش میان ونزوئلا و آمریکا
کد خبر : 1698073
لینک کوتاه کپی شد.

شورای امنیت سازمان ملل امروز-جمعه- نشستی درباره تشدید تنش میان ونزوئلا و آمریکا برگزار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل امروز-جمعه- نشستی درباره تشدید تنش میان ونزوئلا و آمریکا برگزار خواهد کرد.

یک منبع در شورای امنیت به اسپوتنیک اعلام کرد که ونزوئلا درخواست برگزاری این جلسه را داده و با حمایت روسیه و چین روبرو شده است.

این جلسه اضطراری به دنبال تشدید تنش در منطقه پس از سلسله تنش های دریایی میان نیروهای آمریکایی و قایق های ونزوئلایی در نزدیکی سواحل این کشور برگزار می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ