به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو آماده همکاری با چین برای اجرای طرح پکن در زمینه حکومت جهانی است.

لاوروف در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی راشاتودی در برنامه «پل‌هایی به شرق» گفت: «ما طرح چین در زمینه حکومت جهانی را گامی درست می‌دانیم.»

وی افزود: «برای دستیابی به حکومت جهانی عادلانه، ما آماده‌ایم تا با همکاران چینی خود که این طرح را ارائه داده‌اند، همکاری کنیم تا دیدگاه آنها را عمیق‌تر درک کنیم.»

