به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، مجله پولیتیکو به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستادگان ‌رئیس جمهور آمریکا، تا زمان اجرای مرحله اول توافق صلح با حماس، سرزمین‌های اشغالی را ترک نخواهند کرد.

ویتکاف و کوشنر روز گذشته -‌پنج‌شنبه- به سرزمین‌های اشغالی رسید‌ند و ‌با «بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار کردند.

پولیتیکو گزارش داد که ویتکاف و کوشنر طی روزهای آتی در سرزمین‌های اشغالی خواهند ماند تا اجرای مرحله اول توافق را تضمین کنند و خاطرنشان کرد که حضور آن‌ها برای نظارت بر اجرای مفاد توافق شده در عمل است.

یک مقام آمریکایی به این مجله گفت که ایالات متحده از چندین سناریو که می‌تواند منجر به اختلال در اجرای توافق شود، آگاه است و بنابراین واشنگتن می‌خواهد حضور خود را در اسرائیل حفظ کند تا اطمینان حاصل شود که همه طرف‌ها به تعهدات خود پایبند هستند و بحث و حل سریع هرگونه سوء تفاهم یا اختلاف نظر احتمالی را تسهیل کند.

