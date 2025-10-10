اعلام حمایت کرملین از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
مشاور کرملین، اعلام کرد که روسیه از نامزدی رئیس جمهور آمریکا، برای جایزه صلح نوبل حمایت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری تاس به نقل از «یوری اوشاکوف»، مشاور کرملین، اعلام کرد که روسیه از نامزدی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای جایزه صلح نوبل حمایت میکند.
قرار است برنده جایزه ۲۰۲۵ ساعت ۹:۰۰ به وقت گرینویچ اعلام شود، اما ناظران باتجربه جوایز میگویند که بعید است ترامپ برنده شود.
روسیه بارها از تلاشهای ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ابراز قدردانی کرده است.
«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، در اظهاراتی که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت که کییف ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد خواهد کرد.