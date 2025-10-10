مرتس:
امیدوارم پایان جنگ غزه، تنشهای سیاسی در آلمان را کاهش دهد
صدراعظم آلمان، گفت که امیدوار است پایان جنگ غزه به کاهش تنشهای سیاسی در آلمان کمک کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، گفت که امیدوار است پایان جنگ غزه به کاهش تنشهای سیاسی در آلمان کمک کند.
مرتس در پاسخ به این سوال که آتشبس و توافق آزادی اسرا چه معنایی برای آلمان دارد، گفت: «من بسیار امیدوارم که آرامش در داخل کشور نیز بازگردد.»
مرتس افزود که پس از برقراری صلح در غزه، «دیگر دلیلی برای تظاهرات برای فلسطینیها در آلمان وجود نخواهد داشت».