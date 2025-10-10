تهدید نفتی ترامپ برای تصاحب جایزه نوبل!

به گزارش ایلنا، روزنامه دیلی تلگراف نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر نیز علاقه خود را به دریافت جایزه نوبل صلح پنهان نکرده بود، حالا در تلاش است با فشار بر کمیته نوبل در اسلو، این جایزه را به نام خود ثبت کند.

تلگراف نوشت: اسلو باید خود را برای اقدامات احتمالی از سوی واشنگتن آماده کند، چرا که ترامپ سابقه‌ طولانی در مجازات افرادی دارد که او را ناامید کرده‌اند یا انتظاراتش را برآورده نکرده‌اند.

به نوشته این روزنامه، کاخ سفید ممکن است از متحدانش بخواهد خرید نفت و گاز از نروژ را کاهش دهند یا روابط رسمی با دولت این کشور را محدود کنند؛ این همان روشی است که ترامپ پیش‌تر هم در سیاست خارجی برای تحت فشار قرار دادن کشورها به کار گرفته بود.

همچنین، منابع نزدیک به ترامپ تهدید کرده‌اند که ممکن است محدودیت‌هایی برای صدور ویزا به شهروندان نروژی اعمال شود. این تهدیدات پس از آن مطرح شد که صندوق بازنشستگی دولتی نروژ اعلام کرد قصد دارد سهام خود در شرکت آمریکایی "کاترپیلار" را به دلیل نقش تجهیزات آن در تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها در غزه، واگذار کند.

هفته نوبل از ششم اکتبر در استکهلم آغاز شده و قرار است امروز (جمعه) برنده جایزه نوبل صلح در اسلو معرفی شود.

