آغاز عقبنشینی تدریجی ارتش اسرائیل از غزه در سایه تداوم بمبارانها+ ویدئو
صبح امروز، منابع فلسطینی گزارش دادند که ارتش اسرائیل روند عقبنشینی تدریجی خود از نوار غزه را آغاز کرده است؛ اقدامی که در چارچوب طرح رئیسجمهور آمریکا برای پایان جنگ غزه انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، منابع و شاهدان عینی اعلام کردند که تجهیزات نظامی اسرائیل از چندین منطقه در غزه خارج شده است. ویدئوهایی که فعالان فلسطینی منتشر کردهاند، حرکت خودروهای زرهی را در نقاط مختلف غزه نشان میدهد؛ از جمله یکی از این فیلمها، عقبنشینی تجهیزات نظامی از اطراف بیمارستان اردن در منطقه «تل الهوى» در جنوب غرب شهر را ثبت کرده است.
برخی گزارشها حاکی است که سربازان اسرائیلی در جریان خروج، برخی مواضع خود را به آتش کشیدهاند؛ اقدامی که فعالان پیشتر نیز آن را گزارش کرده بودند.
همزمان، سازمان دفاع مدنی غزه از شهروندان خواست تا به مناطقی که پیشتر ارتش اسرائیل در آنها مستقر بود، بهویژه نواحی مرزی، نزدیک نشوند و تنها پس از اعلام رسمی و اطمینان از کامل شدن عقبنشینی نیروها، به این مناطق بازگردند.
با این حال، منابع فلسطینی و شاهدان عینی اعلام کردند که شب گذشته و بامداد جمعه، جنگندههای اسرائیل مناطق مختلف غزه را بمباران کردند. ارتش اسرائیل نیز با انتشار بیانیهای مدعی شد که یک «گروه خرابکار» مرتبط با حماس در شمال غزه را هدف قرار داده است که تهدید مستقیم و فوری برای نیروهای این رژیم محسوب میشد.
طبق گزارشها، ارتش اسرائیل در کمتر از نیم ساعت، بیش از ۱۰ حمله هوایی به مناطق شمال، غرب و شرق غزه انجام داده که دستکم هشت فلسطینی در جریان این حملات کشته شدند. همچنین حملات هوایی و توپخانهای در مناطق «تل الهوى»، «النصر» و شمال اردوگاه النصیرات ادامه داشته و یک زن فلسطینی در خان یونس بر اثر برخورد بمب روشنایی مجروح شد.
تدروس غیبریسوس، مدیر سازمان جهانی بهداشت، با اشاره به وضعیت بحرانی سلامت در غزه گفت: «تیمهای ما آماده هستند تا خدمات درمانی فوری به فلسطینیان ارائه دهند و از بازسازی سیستم سلامت آسیبدیده حمایت کنند.»