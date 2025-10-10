حمله گسترده روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین+ ویدئو
پایتخت اوکراین، صبح امروز شاهد حمله گسترده روسیه به زیرساختهای حیاتی انرژی بود. منابع محلی از انفجارهای شدید و پرواز پهپادهای رزمی روسیه در آسمان شهر خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، ساکنان و شاهدان عینی در کییف، پایتخت اوکراین گزارش دادند که صبح امروز- جمعه- صدای چندین انفجار مهیب به گوش رسید و پهپادهای رزمی روسیه نیز در آسمان شهر پرواز میکردند.
وزارت انرژی اوکراین در حساب کاربری خود در فیسبوک نوشت: «نیروهای روسیه در حال اجرای حملات گسترده علیه زیرساختهای انرژی اوکراین هستند.
سفیلتانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین، نیز اعلام کرد که «حمله گستردهای به اهداف انرژی در اوکراین انجام شده است» و افزود کارشناسان انرژی تمامی اقدامات لازم برای کاهش پیامدهای منفی این حملات را انجام میدهند.
حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین در ماههای گذشته افزایش یافته و در جریان این حملات، نیروگاهها و شبکه برق کشور چندین بار هدف قرار گرفتهاند. مقامات اوکراینی بارها هشدار دادهاند که ادامه این حملات میتواند بحران انرژی و انسانی در این کشور را تشدید کند.