به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ساکنان و شاهدان عینی در کی‌یف، پایتخت اوکراین گزارش دادند که صبح امروز- جمعه- صدای چندین انفجار مهیب به گوش رسید و پهپادهای رزمی روسیه نیز در آسمان شهر پرواز می‌کردند.

وزارت انرژی اوکراین در حساب کاربری خود در فیس‌بوک نوشت: «نیروهای روسیه در حال اجرای حملات گسترده علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین هستند.

حجم ویدیو: 2.62M | مدت زمان ویدیو: 00:00:14 دانلود ویدیو

سفیلتانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین، نیز اعلام کرد که «حمله گسترده‌ای به اهداف انرژی در اوکراین انجام شده است» و افزود کارشناسان انرژی تمامی اقدامات لازم برای کاهش پیامدهای منفی این حملات را انجام می‌دهند.

حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین در ماه‌های گذشته افزایش یافته و در جریان این حملات، نیروگاه‌ها و شبکه برق کشور چندین بار هدف قرار گرفته‌اند. مقامات اوکراینی بارها هشدار داده‌اند که ادامه این حملات می‌تواند بحران انرژی و انسانی در این کشور را تشدید کند.

انتهای پیام/