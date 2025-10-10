خبرگزاری کار ایران
بلژیک طرح ترور نخست‌وزیر این کشور را خنثی کرد
مقامات بلژیکی از خنثی‌سازی یک «طرح تروریستی» خبر دادند که قرار بود شخصیت‌های برجسته سیاسی از جمله نخست‌وزیر را با پهپاد هدف قرار دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  دادستانی فدرال بلژیک اعلام کرد که در جریان تحقیقات، سه نفر مظنون در شهر آنتورپ دستگیر شدند. اتهامات آنان شامل «تلاش برای قتل تروریستی» و «شرکت در فعالیت‌های گروه تروریستی» است.

آن فرانسن، دادستان کل اعلام کرد که برخی شواهد نشان می‌دهد که مظنونان قصد استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره را داشته‌اند.

ماکسیم بریفو، وزیر خارجه بلژیک نیز تأکید کرد که «تهدید تروریستی همچنان واقعی است و باید هوشیار بمانیم». او از عملکرد سریع نیروهای امنیتی و قضایی قدردانی کرد.

بر اساس گزارش منابع مطلع،  دی ویفر، نخست‌وزیر که پیش‌تر شهردار آنتورپ بوده، یکی از اهداف اصلی این طرح بود. مأموران پلیس در خانه‌ای نزدیک محل سکونت وی عملیات بازرسی انجام دادند و در جریان آن، یک بمب دست‌ساز که هنوز آماده استفاده نبود، کیف حاوی گلوله‌های فلزی و یک چاپگر سه‌بعدی مشکوک به ساخت قطعات مرتبط با حملات پیدا کردند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که استفاده از پهپادها در حوادث تروریستی در بلژیک و اروپا افزایش یافته است؛ از جمله آخرین مورد، مشاهده یک پهپاد مشکوک بر فراز یک پایگاه نظامی بلژیک نزدیک مرز آلمان بود که نگرانی‌ها را برانگیخت.

 

