ضمن قدردانی از ایران؛ ترامپ از همکاری واشنگتن و تهران در صلح غزه سخن گفت

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته پس از اعلام توافق میان رژیم صهیونیستی و گروه حماس برای اجرای مرحله نخست آتش‌بس در غزه، اظهار داشت: «ایران به ما اطلاع داده است که اکنون می‌خواهد روی صلح کار کند و اذعان کرده‌ که کاملا موافق این توافق هستند.»

وی با قدردانی از مواضع تهران گفت: «دولت من با ایران همکاری خواهد کرد و امیدواریم آن‌ها بتوانند کشور خود را بازسازی کنند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به حمله ماه تیر نیروهای آمریکایی به تأسیسات هسته‌ای ایران مدعی شد که این اقدام راه را برای توافق غزه هموار کرده است.

ترامپ افزود: «حتی اگر توافقی امضا می‌کردیم، یک ابر تاریک بر آن سایه می‌انداخت، اما اکنون شرایط برای صلح واقعی فراهم شده است.»

پیشتر رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده بودند که اسرائیل و گروه حماس بر سر طرح ۲۰ ماده‌ای پیشنهادی ترامپ برای پایان دادن به دو سال جنگ خونین در نوار غزه توافق کرده‌اند.

در همین زمینه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که تهران از هر تصمیمی که متضمن خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال می‌کند.

وزارت خارجه همچنین از جامعه جهانی خواست از «نقض تعهدات» از سوی رژیم صهیونیستی جلوگیری کند.

بر اساس اعلام دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی، اجرای آتش‌بس پس از تصویب نهایی در کابینه آغاز خواهد شد و گروگان‌های باقی‌مانده در نوار غزه ظرف ۷۲ ساعت پس از اجرای توافق آزاد خواهند شد.

در این مبادله اما نام مروان برغوثی، از چهره‌های سرشناس مقاومت فلسطین، به چشم نمی‌خورد.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه نیز اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا طی هفته آینده برای شرکت در مراسم رسمی امضای توافق آتش‌بس به قاهره سفر خواهد کرد.

