سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به مرحله اول توافق آتش‌بس غزه در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی در غزه و تداوم نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی، و با درنظرگرفتن این واقعیت که طی دو سال گذشته این رژیم نتوانسته به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده خود، از جمله کشف تونل‌ها، نابودی حماس، آزادی اسرا و ایجاد انقیاد اجباری برای مردم غزه دست یابد، مذاکراتی انجام شد که نتایج آن برای حماس قابل قبول بود. مهم‌ترین دستاورد این مذاکرات، توقف جنگ و خروج نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی از غزه بود. نکته حائز اهمیت آن است که مردم غزه نیز از این اقدام حماس حمایت کرده و پشتیبانی خود را از اجرای دقیق توافق میان حماس (به‌عنوان نماینده مردم غزه) و رژیم صهیونیستی، با میانجیگری کشورهایی مانند مصر و قطر اعلام کرده‌اند. در این میان باید توجه داشت که امپراتوری رسانه‌ای وابسته به نظام سلطه تلاش دارد تا تفاسیر مطلوب آمریکا و رژیم صهیونیستی را به افکار عمومی جهان القا کند.

وی ادامه داد: با این حال، واقعیت صحنه چیز دیگری است؛ حمایت گسترده افکار عمومی در سراسر جهان از مردم غزه، که یکی از جلوه‌های مهم آن حرکت کاروان‌های «صمود» به سوی غزه بود، و همچنین اعلام رسمی شناسایی دولت مستقل فلسطین از سوی بیش از ۱۴۰ کشور در سازمان ملل، نشان می‌دهد که روایت تحمیلی و مغلوبِ آمریکا و رژیم صهیونیستی دیگر در سطح جهانی پذیرفته نخواهد شد؛ در واقع، تلاش رژیم صهیونیستی در این مقطع، معطوف به تحریف نتایج دو سال مقاومت مردم غزه و نادیده گرفتن ضربات جبران‌ناپذیری است که در این مدت متحمل شده است. اما آنچه اکنون اهمیت دارد، مسئله توقف جنگ، حفظ سلاح مقاومت و احتمال سقوط دولت نتانیاهو است. همین امر موجب شد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، هم‌زمان با اجرای گام نخست این توافق، با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او درخواست کند برای انجام سخنرانی حمایتی به تل‌آویو بیاید.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در مجموع می‌توان گفت، اگرچه احتمال بدعهدی رژیم صهیونیستی به دلیل فشارهای داخلی بر دولت نتانیاهو و ارتش این رژیم وجود دارد، اما این توافق گامی مثبت برای حفاظت از جان مردم غزه محسوب می‌شود و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، جریان‌های فلسطینی از جمله حماس نسبت به احتمال نقض توافق توسط رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند. به همین سبب، ضرورت دارد تضمین‌های بین‌المللی برای نظارت بر اجرای این توافق ایجاد شود. در این زمینه، پیشنهادهایی نیز مطرح شده است؛ از جمله پیشنهاد امانوئل مکرون برای استقرار نیروهای بین‌المللی در غزه و اظهارات رجب طیب اردوغان مبنی بر آمادگی ترکیه برای نظارت بر روند اجرای توافق که البته مصر و قطر نیز هر یک نقش میانجی‌گرانه فعالی در این روند دارند. در حوزه سیاسی و میدانی، برای جلوگیری از نقض توافق و حفظ روند عادی و سالم اجرای آن، به نظر می‌رسد سازمان ملل متحد بهترین و شایسته‌ترین نهاد برای ایفای نقش نظارتی باشد.

وی افزود: این سازمان می‌تواند با تشکیل هیئتی پنج‌نفره از کشورهای بی‌طرف، گام اول توافق را به‌صورت شفاف و بدون جانبداری اجرا کند. با این حال باید توجه داشت که در سوابق سیاه رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی آمریکا، موارد متعدد نقض تعهدات منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد. از اینرو، نقش‌آفرینی سازمان ملل و کشورهای بی‌طرف برای تضمین اجرای دقیق توافق ضروری است. در غیر این صورت، خطر نقض آن از سوی رژیم صهیونیستی همچنان پابرجا خواهد بود. در صورتی که مرحله اول توافق به‌صورت کامل و بدون نقص اجرا شود، امکان ورود به مرحله دوم نیز فراهم خواهد شد. مهم‌ترین محور در گام دوم، موضوع بازسازی نوار غزه است که در متن توافق کلی نیز بر آن تأکید شده است که تحقق این مرحله منوط به ورود کمک‌های انسان‌دوستانه به میزان روزانه حدود ۴۰۰ کامیون به غزه است. در صورت تحقق این امر، امکان اجرای دیگر بخش‌های توافق، از جمله تبادل اسرا و آزادی زندانیان فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی نیز افزایش خواهد یافت.

صدرالحسینی در پایان خاطرنشان کرد: نکته کلیدی در مرحله دوم، تشکیل هیئت اداره‌کننده غزه است. با توجه به حضور مردم بومی در این منطقه، چشم‌انداز تشکیل دولتی محلی و برخاسته از اراده مردم غزه بیش از هر گزینه دیگر محتمل است. به بیان دیگر، عدم دخالت بیگانگان در اداره غزه یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم این منطقه است؛ موضوعی که حماس نیز در توافقات کلی بر آن تأکید کرده است. بنابراین، در صورت اجرای بدون نقص مرحله اول، می‌توان به تحقق مرحله دوم توافق و آغاز روند بازسازی و خوداداری غزه امید داشت.

