دونالد ترامپ:
ایران خواستار همکاری برای برقراری صلح است
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به توافق برای پایان دادن به جنگ در غزه، گفت که ایران میخواهد برای دستیابی به صلح تلاش کند و ما با این کشور همکاری خواهیم کرد.
ترامپ ادامه داد: «ایران اکنون خواهان همکاری برای برقراری صلح است و این موضوع را به ما اطلاع داده است. آنها اعلام کردهاند که کاملاً از این توافق حمایت میکنند و آن را اقدامی بسیار مثبت میدانند».
وی با بیان اینکه «استیو ویتکاف» نماینده آمریکا در امور خاورمیانه بهشدت تلاش کرد، مدعی شد: «ما هفت جنگ را حل و فصل کردهایم و این هشتمین جنگی است که به آن پایان میدهیم».