خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی:

آتش‌بس، تنها پس از تصویب کابینه اجرایی خواهد شد

آتش‌بس، تنها پس از تصویب کابینه اجرایی خواهد شد
کد خبر : 1697786
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که توافق آتش‌بس با حماس، تنها پس از تصویب از سوی دولت این رژیم اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، دفتر «بنیامین  نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که آتش‌بس در نوار غزه تنها پس از تصویب آن توسط دولت رژیم اجرایی خواهد شد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که اکنون هیچ عملیات تهاجمی را آغاز نخواهد کرد، اما پیش از تصویب توافق توسط دولت، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

کانال ۱۳ اسرائیل نیز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داد که عقب‌نشینی نیروها پس از تصویب توافق توسط دولت در عصر امروز -پنجشنبه-  انجام خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ