به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که آتش‌بس در نوار غزه تنها پس از تصویب آن توسط دولت رژیم اجرایی خواهد شد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که اکنون هیچ عملیات تهاجمی را آغاز نخواهد کرد، اما پیش از تصویب توافق توسط دولت، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

کانال ۱۳ اسرائیل نیز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داد که عقب‌نشینی نیروها پس از تصویب توافق توسط دولت در عصر امروز -پنجشنبه- انجام خواهد شد.

