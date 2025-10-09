خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمار شهدای غزه به ۶۷ هزار و ۱۸۳ تن رسید

آمار شهدای غزه به ۶۷ هزار و ۱۸۳ تن رسید
کد خبر : 1697785
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای از شهادت و زخمی شدن بیش از ۶۰ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت غزه در گزارش روزانه خود اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ شهید (از جمله یک نفر که پیکرش از زیر آوار بیرون کشیده شد) و ۴۹ زخمی به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

 این وزارتخانه تاکید کرده است که هنوز تعداد زیادی از قربانیان در زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امداد و نجات و دفاع مدنی تاکنون قادر به دسترسی به آن‌ها نبوده‌اند.

طبق گزارش وزارت بهداشت غزه، با احتساب آمار جدید، شمار شهدای کلی حملات این رژیم از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۷ هزار و ۱۸۳ شهید و ۱۶۹ هزار و ۸۹۷ مجروح رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ