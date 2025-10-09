آمار شهدای غزه به ۶۷ هزار و ۱۸۳ تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت غزه در گزارش روزانه خود اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ شهید (از جمله یک نفر که پیکرش از زیر آوار بیرون کشیده شد) و ۴۹ زخمی به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه تاکید کرده است که هنوز تعداد زیادی از قربانیان در زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امداد و نجات و دفاع مدنی تاکنون قادر به دسترسی به آن‌ها نبوده‌اند.

طبق گزارش وزارت بهداشت غزه، با احتساب آمار جدید، شمار شهدای کلی حملات این رژیم از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۷ هزار و ۱۸۳ شهید و ۱۶۹ هزار و ۸۹۷ مجروح رسیده است.

