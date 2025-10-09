السیسی: اراده صلح بر منطق جنگ پیروز شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «عبد الفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر در سخنانی اعلام کرد که توافق تاریخی برای توقف حملات اسرائیل و پایان جنگ در غزه، نماد پیروزی اراده صلح بر منطق جنگ است.

وی افزود که پس از دو سال رنج و محاصره در غزه، توافقی برای توقف درگیری و پایان جنگ حاصل شده است.

السیسی گفت: «این توافق طبق طرح صلح ارائه‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و با حمایت مصر و قطر صورت گرفته است.»

