خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

السیسی: اراده صلح بر منطق جنگ پیروز شد

السیسی: اراده صلح بر منطق جنگ پیروز شد
کد خبر : 1697770
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور مصر در سخنانی اعلام کرد که توافق تاریخی برای توقف حملات اسرائیل و پایان جنگ در غزه، نماد پیروزی اراده صلح بر منطق جنگ است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «عبد الفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر در سخنانی اعلام کرد که توافق تاریخی برای توقف حملات اسرائیل و پایان جنگ در غزه، نماد پیروزی اراده صلح بر منطق جنگ است.

وی افزود که پس از دو سال رنج و محاصره در غزه، توافقی برای توقف درگیری و پایان جنگ حاصل شده است.

السیسی گفت: «این توافق طبق طرح صلح ارائه‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و با حمایت مصر و قطر صورت گرفته است.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ