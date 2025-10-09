خبرگزاری کار ایران
آغاز رسمی اجرای آتش‌بس در غزه

آغاز رسمی اجرای آتش‌بس در غزه
منابع عبری اعلام کردند که توافق آتش‌ بس در غزه رسما وارد مرحله اجرا شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع عبری اعلام کردند که توافق آتش‌ بس در غزه رسما  وارد مرحله اجرا شده است.

فلسطین الیوم الاخباریه در این خصوص گزارش داد که رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز از به اجرا درآمدن آتش‌ بس در نوار غزه خبر داده است.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیشتر با صدور بیانیه‌ ای در واکنش به توافق آتش بس به دست آمده در غزه تصریح کرد که آنچه از توافق بر سر آتش‌ بس و تبادل اسرا با دشمن صهیونیستی حاصل شد، هدیه‌ ای از سوی کسی نبود.

