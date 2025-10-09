استقبال اردن از توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه
اردن امروز -پنجشنبه- از توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه و تبادل اسرا استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، اردن امروز -پنجشنبه- از توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه و تبادل اسرا استقبال کرد و بر لزوم اجرای تمام مفاد آن تأکید کرد.
این توافق سحرگاه پنجشنبه پس از چهار روز مذاکره غیرمستقیم بین دو طرف در شهر شرمالشیخ مصر، با مشارکت هیئتهایی از ترکیه، مصر و قطر و تحت نظارت آمریکا حاصل شد.
وزارت خارجه اردن در بیانیهای اعلام کرد که اردن «از توافق آتشبس در غزه و توافق بر سر سازوکارهای اجرای مرحله اول آن استقبال میکند.»