خبرگزاری کار ایران
واکنش رهبران غربی به توافق صلح غزه

واکنش رهبران غربی به توافق صلح غزه
کشورهای غربی از پذیرش طرح آمریکا برای نوار غزه توسط اسرائیل و حماس استقبال کردند و خواستار اجرای کامل و بدون تأخیر آن شدند.

«کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در پلتفرم ایکس اعلام کرد که اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای حمایت از اجرای طرح آمریکا در نوار غزه انجام خواهد داد.

از سوی دیگر، «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، توافق بین اسرائیل و حماس در مراحل اولیه طرحی برای پایان دادن به جنگ در غزه را «لحظه‌ای از آرامش عمیق که در سراسر جهان احساس خواهد شد» توصیف کرد.

نخست وزیر استرالیا، این توافق را «گامی بسیار ضروری» به سوی صلح دانست و از رئیس جمهور آمریکا به خاطر تلاش‌های دیپلماتیکش در کنار مصر، قطر و ترکیه قدردانی کرد.

