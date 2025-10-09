آماده ایفای نقشی فعال در صلح غزه هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «آنتونیو تاجانی»، وزیر خارجه ایتالیا، امروز -پنج‌شنبه- از آمادگی کشورش برای پیشبرد صلح در غزه خبر داد.

وی تأکید کرد که ایتالیا، که مدت‌هاست از طرح صلح ایالات متحده حمایت می‌کند، آماده است تا نقش فعالی در تقویت آتش‌بس، ارائه کمک‌های بشردوستانه جدید و مشارکت در تلاش‌های بازسازی در نوار غزه ایفا کند.

تاجانی افزود که ایتالیا کاملاً آماده است تا در صورت تشکیل، با نیروهای نظامی در قالب یک نیروی حافظ صلح بین‌المللی با هدف حمایت از اتحاد فلسطین و ارتقای ثبات در منطقه مشارکت کند.

