جزئیات اجرای توافق غزه و تبادل اسرا
رسانه‌ها گزارش دادند، توافق آتش‌بس غزه امروز -پنج‌شنبه- ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پست، رسانه‌ها  گزارش دادند، توافق آتش‌بس غزه امروز -پنج‌شنبه- ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند ظهر امروز  مراسم امضای رسمی توافق وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد، مرحله نخست اجرای توافق شامل آزادی اسیران صهیونیست زنده و بیش از ۲ هزار اسیر فلسطینی است.

قرار است عصر امروز نیز جلسه کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی برای تأیید اولیه توافق تشکیل شود و سپس کابینه رژیم اشغالگر در نشست رسمی خود تصویب نهایی توافق را انجام خواهد داد.

طی ۷۲ ساعت از زمان انعقاد توافق قرار است تمامی اسرای زنده صهیونیست به‌صورت یک‌جا و بدون برگزاری هیچگونه مراسمی آزاد شوند، در حالیکه تحویل اجساد به تدریج انجام می‌گیرد.

