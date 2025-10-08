آکسیوس:
صنعا به تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شده است
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، در دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی، وبسایت آمریکایی آکسیوس نوشت انصارالله یمن طی دو سال اخیر به رغم محاصره و حملات خارجی به قدرتی نوظهور و تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شده است.
این وبسایت نوشت، انصارالله یمن طی دو سال اخیر به رغم محاصره و ضرباتی که به توان نظامی و اقتصادی آن وارد شده، به قدرت منطقهای نوظهور تبدیل شده و توانسته است معادله جدیدی بر منطقه تحمیل کند.
آکسیوس افزود، تفاوت چشمگیر بین قدرت نظامی یمن و قدرت نظامی آمریکا و اسرائیل، مانع ایستادگی راهبردی یمن نشده بلکه به این کشور امکان داده است ابزارهایی برای بازدارندگی پیدا کند و فشار نظامی و سیاسی بر تل آویو را به ویژه از طریق عملیات دریایی و هوایی در دریای سرخ و باب المندب، تشدید کند.
طبق گزارش این وبسایت، حملاتی که از یمن صورت میگیرد صرفا برای ارسال پیام یا نمایش قدرت نیست بلکه به تهدیدی عملی و واقعی تبدیل شده است که بر امنیت قومی اسرائیل تاثیر میگذارد و اسرائیل را مجبور به بازنگری در طرحهای دفاعی و اطلاعاتی خود میکند.