شمار شهدای غزه به ۶۷ هزار و ۱۸۳ تن رسید
به گزارش وزارت بهداشت غزه در شبانه روز گذشته ۸ فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روزگذشته دستکم ۸ فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیده و ۶۱ تن مجروح شدند.
این وزارتخانه همچنین از یافتن پیکرد ۲ تن از شهدا که در حملات قبلی به شهادت رسیده بودند خبر داد.
در بیانیه بهداشت غزه اعلام شد که شمار شهدای این منطقه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۷هزار و ۱۸۳ تن رسیده و در همین زمان ۱۶۹ هزار و ۸۴۱ نفر مجروح شدند.