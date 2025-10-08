خبرگزاری کار ایران
شمار شهدای غزه به ۶۷ هزار و ۱۸۳ تن رسید

شمار شهدای غزه به ۶۷ هزار و ۱۸۳ تن رسید
به گزارش وزارت بهداشت غزه در شبانه روز گذشته ۸ فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روزگذشته  دست‌کم ۸ فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیده و ۶۱ تن مجروح شدند.

این وزارت‌‌خانه همچنین  از یافتن پیکرد ۲ تن از شهدا که در حملات قبلی به شهادت رسیده بودند خبر داد.

در بیانیه بهداشت غزه اعلام شد که شمار شهدای این منطقه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۷هزار و ۱۸۳ تن رسیده و در همین زمان ۱۶۹ هزار و ۸۴۱ نفر مجروح شدند.

 

