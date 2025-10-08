ابر شیمیایی بر فراز باواریا، چهار مصدوم بر جای گذاشت
یک نشریه آلمانی از احتمال نشست شیمیایی پس از یک حادثه صنعتی در باورایا در آلمان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آربیسی، نشریه آلمانی «هایدلبرگ ۲۴» از احتمال نشت مواد شیمیایی پس از یک حادثه صنعتی در شهر «مایناشاف» آلمان رخ داده است.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که ابر گازی بر فراز شهر «آشافنبورگ» عصر روز گذشته -سهشنبه- ۷ اکتبر منتشر شد.
این حادثه به حادثهای در یک کارخانه «فلز روی» در شهر مجاور مایناشاف مرتبط بود. ماموران آتشنشانی در خیابانها گشتزنی میکردند تا به ساکنان اطلاع دهند.
خبرگزاری آلمان بعدا گزارش داد که یک واکنش شیمیایی در داخل یک مخزن ۶هزار لیتری مواد خطرناک رخ داده است.