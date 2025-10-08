خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی چهار روز گذشته، اسرائیل ۱۱۸ فلسطینی را به شهادت رسانده است

طی چهار روز گذشته، اسرائیل ۱۱۸ فلسطینی را به شهادت رسانده است
کد خبر : 1697418
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل طی چهار روز گذشته در حملات هوایی و توپخانه‌ای در سراسر نوار غزه، ۱۱۸ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل طی چهار روز گذشته در حملات هوایی و توپخانه‌ای در سراسر نوار غزه، ۱۱۸ فلسطینی را به شهادت رسانده و درخواست  رئیس جمهور آمریکا برای توقف بمباران‌ها را نادیده گرفته است.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی «به تجاوز خود علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهند و درخواست آتش‌بس اعلام شده توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ و پاسخ مثبت به پیشنهاد او را نادیده می‌گیرند.»

این دفتر اعلام کرد که از سپیده دم شنبه ۴ اکتبر تا پایان سه‌شنبه ۷ اکتبر، اسرائیل بیش از ۲۳۰ حمله هوایی و توپخانه‌ای را علیه مناطق پرجمعیت غیرنظامی و آوارگان در سراسر استان‌های غزه انجام داده و مرتکب «قتل عام آشکار» شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ