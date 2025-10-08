طی چهار روز گذشته، اسرائیل ۱۱۸ فلسطینی را به شهادت رسانده است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل طی چهار روز گذشته در حملات هوایی و توپخانه‌ای در سراسر نوار غزه، ۱۱۸ فلسطینی را به شهادت رسانده و درخواست رئیس جمهور آمریکا برای توقف بمباران‌ها را نادیده گرفته است.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی «به تجاوز خود علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهند و درخواست آتش‌بس اعلام شده توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ و پاسخ مثبت به پیشنهاد او را نادیده می‌گیرند.»

این دفتر اعلام کرد که از سپیده دم شنبه ۴ اکتبر تا پایان سه‌شنبه ۷ اکتبر، اسرائیل بیش از ۲۳۰ حمله هوایی و توپخانه‌ای را علیه مناطق پرجمعیت غیرنظامی و آوارگان در سراسر استان‌های غزه انجام داده و مرتکب «قتل عام آشکار» شده است.

