دعوت السیسی از ترامپ برای سفر به مصر
رئیسجمهور مصر از رئیس کاخ سفید دعوت کرد که به این کشور سفر کند.
به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، «عبدالفتاح السیسی»، رئیسجمهور مصر، از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، دعوت کرد تا در صورت موفقیت مذاکرات، برای شرکت در مراسم امضای توافقنامه احتمالی پایان جنگ غزه به مصر سفر کند.
السیسی امروز -چهارشنبه- در مراسم فارغالتحصیلی یک کلاس جدید در آکادمی پلیس، از تلاشهای ترامپ برای حل بحران غزه قدردانی کرد و از او خواست تا به حمایت خود برای پایان دادن به جنگ ادامه دهد.
وی تأیید کرد که تلاشهای مصر در طول دو سال جنگ برای تأمین آتشبس، ارائه کمکهای بشردوستانه و مهار بحران رو به وخامت ادامه داشته است.