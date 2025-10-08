خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احتمال تعویق تحریم‌های جدید ضد روسی از سوی مجارستان و اسلواکی

احتمال تعویق تحریم‌های جدید ضد روسی از سوی مجارستان و اسلواکی
کد خبر : 1697407
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از احتمال تعویق در اجرای نوزدهمین بسته تحریمی روسیه توسط مجارستان و اسلواکی خبر دادند.

به گزارش  ایلنا به نقل از تاس، پورتال «ای‌یو آبزرور» به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد دولت‌های مجارستان و اسلواکی در تلشا برای تامین منافع اقتصادی خود،    امیدوارند تا پذیرش نوزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه  را به تعویق بیندازند.

 به گزارش این پورتال، با وجود اینکه مجارستان به طور رسمی تهدید به استفاده از وتوی خود نکرده، اما این کشور به دنبال معافیت از  ممنوعیت کامل واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) که از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد می‌‎شود است.

 این اتفاق به این دلیل است که «دونالد ترامپ»  رئیس جمهور آمریکا که متحد «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان در نظر گرفته می‌شود، از ممنوعیت کامل خرید   گاز مایع از روسیه، توسط کشورهای اروپایی  حمایت می‌کند. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ