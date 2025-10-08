احتمال تعویق تحریمهای جدید ضدروسی از سوی مجارستان و اسلواکی
رسانهها از احتمال تعویق در اجرای نوزدهمین بسته تحریمی روسیه توسط مجارستان و اسلواکی خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پورتال «اییو آبزرور» به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد دولتهای مجارستان و اسلواکی در تلشا برای تامین منافع اقتصادی خود، امیدوارند تا پذیرش نوزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه را به تعویق بیندازند.
به گزارش این پورتال، با وجود اینکه مجارستان به طور رسمی تهدید به استفاده از وتوی خود نکرده، اما این کشور به دنبال معافیت از ممنوعیت کامل واردات گاز طبیعی مایع (الانجی) که از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد میشود است.
این اتفاق به این دلیل است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که متحد «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان در نظر گرفته میشود، از ممنوعیت کامل خرید گاز مایع از روسیه، توسط کشورهای اروپایی حمایت میکند.