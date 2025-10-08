نخستوزیر موقت فرانسه:
احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پایین است
نخستوزیر موقت فرانسه گفت که احتمالاً تا پایان سال میتوان در مورد بودجه کشور به توافق رسید و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پایین است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سباستین لکورنو»، نخستوزیر موقت فرانسه، گفت که احتمالاً تا پایان سال میتوان در مورد بودجه کشور به توافق رسید و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پایین است.
لکورنو پس از جلسات با محافظهکاران و احزاب راست میانه و قبل از دیدار با حزب سوسیالیست به خبرنگاران گفت: «تمایل به داشتن بودجه برای فرانسه قبل از ۳۱ دسامبر امسال وجود دارد.»
وی گفت: «این تمایل، بدیهی است که باعث ایجاد شتاب و همگرایی میشود که احتمال انحلال (پارلمان) را کاهش میدهد.»