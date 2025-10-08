خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخست‌وزیر موقت فرانسه:

احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پایین است

احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پایین است
کد خبر : 1697399
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر موقت فرانسه گفت که احتمالاً تا پایان سال می‌توان در مورد بودجه کشور به توافق رسید و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پایین است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر موقت فرانسه، گفت که احتمالاً تا پایان سال می‌توان در مورد بودجه کشور به توافق رسید و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پایین است.

لکورنو پس از جلسات با محافظه‌کاران و احزاب راست میانه و قبل از دیدار با حزب سوسیالیست به خبرنگاران گفت: «تمایل به داشتن بودجه برای فرانسه قبل از ۳۱ دسامبر امسال وجود دارد.»

وی گفت: «این تمایل، بدیهی است که باعث ایجاد شتاب و همگرایی می‌شود که احتمال انحلال (پارلمان) را کاهش می‌دهد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ