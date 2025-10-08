به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر موقت فرانسه، گفت که احتمالاً تا پایان سال می‌توان در مورد بودجه کشور به توافق رسید و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پایین است.

لکورنو پس از جلسات با محافظه‌کاران و احزاب راست میانه و قبل از دیدار با حزب سوسیالیست به خبرنگاران گفت: «تمایل به داشتن بودجه برای فرانسه قبل از ۳۱ دسامبر امسال وجود دارد.»

وی گفت: «این تمایل، بدیهی است که باعث ایجاد شتاب و همگرایی می‌شود که احتمال انحلال (پارلمان) را کاهش می‌دهد.»

