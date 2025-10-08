۴ کشته در پی فروریختن ساختمانی در مادرید

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،مقمات محلی در مادردی امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که سرویس اورژانس اسپانیا جسد ۴ نفر را زیر آوار یک ساختما ۶ طبقه که روز گذشته در مرکز مادرید فرو ریخته بود بیرون آورده است.

«خوزه لوئیز آلمیدا» شهردار منطقه، در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «با نهایت تاسف تایید می‌کنیم که آتش‌نشانان مادرید اجساد افرادی را که پس از ریزش ساختمان مفقود شده بودند، پیدا کرده‌اند».

بر اساس گزارش، قربانیان این حادثه ۳ مرد ازسنین ۳۰ تا ۵۰ سال از اکوادور، گینه و مالی بودند و همچنین یک زن ۳۰ نیز در میان قربانیان است.

