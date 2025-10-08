خبرگزاری کار ایران
۴ کشته در پی فروریختن ساختمانی در مادرید

در پی فروریختن ساختمانی در مادرید اسپانیا، ۴ نفر کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،مقمات محلی در مادردی  امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که   سرویس اورژانس اسپانیا  جسد ۴ نفر را زیر آوار یک ساختما ۶ طبقه  که روز گذشته در مرکز مادرید فرو ریخته بود بیرون آورده است.

«خوزه لوئیز آلمیدا» شهردار منطقه، در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «با نهایت تاسف تایید می‌کنیم که آتش‌نشانان مادرید اجساد افرادی را که پس از ریزش ساختمان مفقود شده بودند، پیدا کرده‌اند». 

بر اساس گزارش، قربانیان این حادثه ۳ مرد ازسنین  ۳۰ تا ۵۰ سال  از اکوادور، گینه و مالی بودند و همچنین یک زن ۳۰  نیز در میان قربانیان است.

 

 

 

 

