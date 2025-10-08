خبرگزاری کار ایران
عملیات محرمانه ترامپ برای نجات یک زن از دل جنگ غزه!

عملیات محرمانه ترامپ برای نجات یک زن از دل جنگ غزه!
کد خبر : 1697347
منابع خبری از اقدام محرمانه دولت آمریکا برای خارج کردن یک زن فلسطینی از باریکه غزه در بحبوحه جنگ اخیر خبر دادند؛ عملیاتی که بنا بر گزارش‌ها با دخالت مستقیم شخص رئیس‌جمهور انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مصراوی، «احلام فیروانه» زن ۵۹ ساله فلسطینی، پس از هفته‌ها تلاش و با هماهنگی میان کاخ سفید و ارتش رژیم صهیونیستی، به‌صورت محرمانه از غزه خارج شده است. گفته می‌شود پسر او «یونس فیروانه» که از سال ۲۰۲۳ در نیروی دریایی آمریکا خدمت می‌کند، از طریق ارتباطات نظامی خود خواستار نجات مادرش از مناطق درگیری شده بود.

منابع آگاه می‌گویند برای اجرای این عملیات، بخشی از حملات هوایی ارتش اسرائیل در منطقه به‌طور موقت متوقف شد و تجهیزات ردیابی پیشرفته برای اطمینان از سلامت این زن به کار گرفته شد. وی در نهایت با پای پیاده مسافت ۹ مایلی را طی کرده و از طریق گذرگاه کرم ابوسالم به اردن منتقل شده است.

در حالی که رسانه‌های آمریکایی از این اقدام به عنوان «ماموریت انسانی» یاد کرده‌اند، فعالان حقوقی این اقدام را تبعیض‌آمیز توصیف کرده‌اند و می‌گویند واشنگتن برای نجات هزاران آمریکاییِ دارای تابعیت دوگانه و خانواده‌های فلسطینی آنان، هیچ تلاشی مشابهی نکرده است.

 

