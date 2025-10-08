به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شبه‌نظامیان به کاروان نظامی پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان ۹ نیروی نیمه دولتی پاکستانی و دو افسر کشته شدند.

طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

پنج مقام امنیتی پاکستان گفتند، بمب‌های کنار جاده‌ای در مسیر حرکت کاروان نظامیان پاکستانی قرار گرفت و پس از آن، شبه‌نظامیان به سمت این کاروان در منطقه «کرم» در شمال غرب پاکستان تیراندازی کردند.

