خبرگزاری کار ایران
حماس خواهان تحویل پیکرهای شهیدان محمد و یحیی السنوار از اسرائیل شد
حماس در مذاکرات شرم الشیخ از طرف صهیونیستی خواست تا پیکرهای برادران سنوار را تحویل دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، رسانه‌ها گزارش دادند که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، در مذاکرات غیر مستقیم در مصر با طرف صهیونیستی خواستار تحویل پیکرهای «یحیی سنوار» و برادرش «محمد سنوار» به عنوان بخشی از   توافق آزادسازی اسرا شد.

از سوی دیگر، روزنامه وال استریت ژورنال خبر داد که حماس خواهان آزادسازی شمار بیشتری از اسیران فلسطینی محکوم به حبس ابد در کنار تحویل پیکر شهیدان یحیی و محمد السنوار است که اسرائیل آن‌ها را معماران حمله ۷ اکتبر می‌داند.

اسرائیل پیشتر از تحویل پیکر یحیی السنوار که آن را به محلی سری منتقل کرده است، خودداری کرد.

 

 

 

