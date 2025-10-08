ترکیه: کابینه نتانیاهو دست به دزدی دریایی زده است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان آزادی در آب های بین المللی دزدی دریایی از سوی کابینه نتانیاهو محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه پس از آنکه نیروهای اسرائیلی چندین قایق دیگر را که به سمت غزه در حرکت بودند، توقیف کردند، آن را «عمل دزدی دریایی» خواند و گفت که چندین قانونگذار ترکیه‌ای در آن قایق‌ها بوده‌اند.

وزارت ‌خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مداخله در آب‌های بین‌المللی علیه ناوگان آزادی... یک عمل دزدی دریایی است».

این وزارتخارنه این اقدام اسرائیل را «حمله‌ای به فعالان مدنی، از جمله شهروندان ترکیه و نمایندگان مجلس» توصیف کرد.

انتهای پیام/