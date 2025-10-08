خبرگزاری کار ایران
ترکیه: کابینه نتانیاهو دست به دزدی دریایی زده است

کد خبر : 1697307
وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان آزادی در آب های بین المللی دزدی دریایی از سوی کابینه نتانیاهو محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان آزادی در آب های بین المللی دزدی دریایی از سوی کابینه نتانیاهو محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه پس از آنکه نیروهای اسرائیلی چندین قایق دیگر را که به سمت غزه در حرکت بودند، توقیف کردند، آن را «عمل دزدی دریایی» خواند و گفت که چندین قانونگذار ترکیه‌ای در آن قایق‌ها بوده‌اند.

وزارت ‌خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مداخله در آب‌های بین‌المللی علیه ناوگان آزادی... یک عمل دزدی دریایی است».

این وزارتخارنه این اقدام اسرائیل را «حمله‌ای به فعالان مدنی، از جمله شهروندان ترکیه و نمایندگان مجلس» توصیف کرد.

 

