تماس تلفنی السیسی و ماکرون
روسای جمهور مصر و فرانسه در تماسی تلفنی در رابطه با مذاکرات میان حماس و رژیم صهیونیستی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وبسایت وزارت خارجه مصر اعلام کدر که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، عصر روز گذشته – سهشنبه- به صورت تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
بر اساس گزارش، السیسی و ماکرون در جریان این تماس، بر حمایت خود از طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ در نوار غزه، تاکید کردند.
طرفیمن همچنین ، در رابطه با راههای پایان دادن فوری به جنگ در غزه همچنین مذاکرانت شرم الشیخ که به میزبانی مصر میان فلسطین و رژیم صهیونیستی برگزار شد تا طرح ترام را اجرایی کنند، گفتوگو کردند.
روسای جمهرو فرانسه در این تماس، بر لزوم آتش بس فوری و گسترش بدون مانع کمکهای بشردوستانه و امدادی به نوار غزه تاکید کردند.