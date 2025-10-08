خبرگزاری کار ایران
تماس تلفنی السیسی و ماکرون
روسای جمهور مصر و فرانسه در تماسی تلفنی در رابطه با مذاکرات میان حماس و رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وبسایت وزارت خارجه مصر اعلام کدر که «عبدالفتاح السیسی»  رئیس جمهور این کشور  و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، عصر روز گذشته – سه‌شنبه- به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

بر اساس گزارش،  السیسی و ماکرون در جریان این تماس، بر حمایت خود از طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ در نوار غزه، تاکید کردند.

طرفیمن همچنین ، در رابطه با راه‌های  پایان دادن فوری به جنگ در غزه همچنین  مذاکرانت شرم الشیخ  که به میزبانی مصر میان فلسطین و رژیم صهیونیستی برگزار شد تا طرح ترام را اجرایی کنند، گفت‌وگو کردند.

روسای جمهرو فرانسه در این تماس، بر لزوم آتش بس فوری و گسترش بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و امدادی به نوار غزه تاکید کردند.

 

 

