تعرض شهرک‌نشینان صهیونیست و بن‌گویر به مسجد الاقصی

تعرض شهرک‌نشینان صهیونیست و بن‌گویر به مسجد الاقصی
وزیر راست‌گرای افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به همراه شماری از شهرک‌نشینان تحت حمایت پلیس اسرائیل به مسجدالاقصی یورش برد.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی‌ به مسجد الاقصی یورش برد.

بن گویر این اقدام را با تدابیر شدید امنیتی انجام داد و تعدادی از اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و نیز شهرک‌نشینان صهیونیستی او را در این یورش همراهی کردند.

اداره اوقاف اسلامی در قدس اشغالی نیز گزارش داد که ده‌ها شهرک‌نشین با حمایت این وزیر تندروی افراطی امنیت داخلی اشغالگران به مسجدالاقصی یورش برده و اقدامات تحریک‌آمیزی را در صحن‌های آن انجام دادند. 

 

