دیدار کیم جونگ اون با رئیس جمهور لائوس

رهبر کره شمالی با رئیس جمهور لائوس در پیونگ یانگ دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز -چهارشنبه- اعلام  کرد که «کیم جونگ اون» رهبر این کشور  روزگذشته با «تونگلون سیسولیث» رئیس جمهور لائوس در پیونگ یانگ دیدار و گفت‌وگو کرد.

تونگلون برای جشن‌های بزرگداشت حزب حاکم کره شمالی در ۱۰ اکتبر به این کشور سفر می‌کند، سفری نادر از سوی یک رئیس دولت خارجی به کشوری که تحت تحریم‌های سنگین بین‌المللی به دلیل برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود قرار دارد و محدودیت‌هایی برای بازدیدکنندگان خارجی همچنان برقرار است.

انتظار می‌رود  که «لی کیانگ» نخست وزیر چین و «تو لام» رئیس حزب کمونیست ویتنام نیز اواخر هفته جاری برای شرکت در این جشن‌ها به پیونگ یانگ سفر کنند.

 

 

