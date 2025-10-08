به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعتراف کرد که حل‌و‌فصل بحران اوکراین می‌تواند بسیار دشوارتر از حل‌و‌فصل نزاع فلسطین و رژیم صهیونیستی باشد.

ترامپ در دیدار با «مارک کارنی» نخست وزیر کانادا که به آمریکا سفر کرده بود، گفت: «فکر می‌کردم حل این مشکل آسان باشد، اما معلوم شد که شاید از خاورمیانه هم سخت‌تر باشد. خواهیم دید که در خاورمیانه چه اتفاقی می‌افتد».

وی همچنین بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: «می‌دانید، اتفاقاتی در رابطه با روسیه و اوکراین در حال رخ دادن است».

