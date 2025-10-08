خبرگزاری کار ایران
تحویل موشک‌های کروز تاماهاک به اوکراین، می‌تواند چندین ماه طول بکشد

روزنامه بریتانیایی تلگراف نوشت، تحویل موشک‌های کروز تاماهاک به اوکراین، در صورت تأیید واشنگتن، می‌تواند چندین ماه طول بکشد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه بریتانیایی تلگراف نوشت، تحویل موشک‌های کروز تاماهاک به اوکراین، در صورت تأیید واشنگتن، می‌تواند چندین ماه طول بکشد.

این نشریه خاطرنشان کرد که در اوکراین هیچ قطعیتی وجود ندارد که این موشک‌ها واقعاً به آن‌ها منتقل شوند. 

رئیس‌جمهور آمریکا در ششم اکتبر در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال تحویل تاماهاک به کیف گفت که به دنبال تشدید بیشتر درگیری اوکراین نیست. رهبر ایالات متحده خاطرنشان کرد که در مورد تحویل تاماهاک به نوعی تصمیمی گرفته است، اما جزئیاتی ارائه نکرد.

